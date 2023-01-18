Президент Ильхам Алиев: Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики

БАКУ /Trend/ - Мы хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана есть огромной потенциал.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 января в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) в Давосе.

"А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия. Что касается наших приоритетов, то сейчас возобновляемые источники энергии стали для нас одним из главных приоритетов. В последние несколько месяцев мы подписали документы, которые обеспечат инвестиции для производства 22 ГВт возобновляемой энергии как на суше, так и на море. Это полностью изменит региональную экономическую конфигурацию, потому что мы знаем о процессе перехода на «зеленую» энергию, который происходит в Европе. В то же время Азербайджан является поставщиком нефти и природного газа. Теперь мы планируем поставлять «зеленую» энергию, в том числе «зеленый» водород, который будет производиться на морских ветряных электростанциях. Как я отметил, мы уже подписали предварительные документы, и , конечно, в будущем будут подписаны и сами соглашения. Все это действительно имеет очень большой потенциал не только для нашей страны, но и для всего региона. Нам также необходимо инвестировать в строительство линий электропередач, чтобы иметь возможность экспортировать произведенную электроэнергию, потому что нам не нужно столько энергии для себя", - сказал глава государства.