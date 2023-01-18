Президент Ильхам Алиев: Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет

БАКУ /Trend/ - Нам удалось создать командную работу. И когда все эти инфраструктурные проекты были реализованы, наш газ стал востребован еще больше, чем ранее. В Европе же не хватает газа, а наш газопровод в Европу - это один из элементов нашего вклада в энергетическую безопасность.

Как сообщает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«В прошлом году мы подписали документ с Европейской комиссией об увеличении в два раза экспорта газа на европейский рынок. И мы достигнем этой цели в течение пяти лет. Это выполнимо, хотя и будет нелегко. Да, Азербайджан не очень крупный поставщик природного газа, но у нас есть свой рынок в Восточной и Южной Европе. И чем больше газа мы будем добывать в будущем, тем больше будем расширять географию поставок», - отметил глава государства.