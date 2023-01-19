Интересные нюансы скандального голосования против Азербайджана в Европарламенте

БАКУ/Trend/ - Европейский парламент принял очередные антиазербайджанские документы. Резолюция, одобренная депутатами, содержит целый ряд провокационных призывов к Баку, и написана так, будто ее авторы представляют не целый ряд европейских стран, а всего одну - Армению. Между тем, Trend стали известны некоторые нюансы этого скандального голосования. В частности, парламентариям не дали ознакомиться с проектом резолюции заранее. Документ должен предоставляться делегатам за несколько дней до голосования. Проект резолюции же депутаты получили лишь за два дня до рассмотрения. Как можно составить объективное мнение о ней за такой короткий срок?

Показательно и то, что европарламентарии прекрасно понимают, что принятие резолюции не изменит ровным счетом ничего. Те же депутаты, что проголосовали за документ, чуть ли не с трибуны говорили о том, что этот документ ни к чему никого не обязывает, и вызовет только ненужную напряженность. Реального эффекта резолюция не даст и не поможет мирному урегулированию.



Ситуация, в которой проходило антиазербайджанское голосование в Европарламенте, говорит сама за себя. Все всё понимали. Понимали, что резолюция "будет принята все равно", что эта очередная бумажка лишь наносит ущерб отношениям с Азербайджаном, а самое главное - многое говорит о ситуации в самом Европарламенте. Очевидно, что в 2023 году ждать улучшения позиции Европарламента в отношении Азербайджана не приходится: его нынешний состав, мягко говоря, предвзят и очевидно действует в интересах одной из сторон. Остается надеяться, что в 2024 году, когда пройдут новые выборы в Европарламент, новый состав депутатов окажется более объективным и независимым от разного рода проармянских сил.