МИД Азербайджана ответил на обвинения председателя Совета Европы

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил председателю Совета Европы, министру иностранных дел Исландии Тордис Колбрун, сообщает Trend со ссылкой на публикацию Гаджизаде в Twitter.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана сказал, что мирная акция протеста, проводимая на дороге Лачин-Ханкенди с требованием предотвратить незаконную эксплуатацию природных ресурсов на азербайджанских землях и злоупотребление дорогой, является законным.

"Как это ни парадоксально, представитель Исландии в Комитете министров Совета Европы отвергает права человека сотен тысяч вынужденно переселенных азербайджанцев, военные преступления и грубое нарушение международного гуманитарного права Арменией", - говорится в публикации.

Акция протеста, проводимая представителями НПО Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже 40-й день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.