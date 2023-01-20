Мы готовы к скорейшему проведению трехсторонней встречи глав МИД – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы готовы к скорейшему проведению трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что теперь все зависит от противоположной стороны.

По его словам, отказ от встречи является ярким примером безответственных шагов.

"В последние дни мы видим политику манипуляции со стороны Армении. Призываем противоположную сторону воздержаться от неправильной позиции. Продвижение мирной повестки дня всегда было инициативой Азербайджана. Все последующие принципы также были представлены Азербайджаном противоположной стороне", - добавил министр.

Отметим, что армянская сторона сорвала очередной раунд трехсторонней встречи в Москве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)