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В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 24 января 2023 13:51 (UTC +04:00)
В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В рамках своего рабочего визита в Узбекистан министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся в Ташкенте.

Как сообщили во вторник Trend, в ходе заседания министр Джейхун Байрамов выступил с заявлением, в котором изложил приоритеты и планы Азербайджана в рамках председательства в ОЭС на 2023 год.

В рамках коммюнике также была выражена поддержка урегулированию межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания и уважения территориальной целостности и суверенитета. Выражена уверенность в том, что это будет способствовать установлению добрососедских отношений в регионе, устойчивому миру и экономическому прогрессу.

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В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
В Ташкентском коммюнике ОЭС выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана (ФОТО)
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