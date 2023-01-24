Определен порядок регистрации смерти консульскими учреждениями МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Определен порядок регистрации смерти консульскими учреждениями министерства иностранных дел Азербайджана за рубежом.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в изменениях в Гражданский процессуальный кодекс, утвержденных указом Президента Ильхама Алиева.

Согласно указу, решение суда об объявлении лица умершим будет считаться основанием для регистрации смерти отделами регистрации министерства юстиции и отделами регистрации министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики на территории Нахчыванской Автономной Республики, консульскими управлениями министерства иностранных дел за рубежом, представительствами исполнительной власти района в городах, поселках и селах районного подчинения. Данное решение суда является основанием для прекращения соответственно управления имуществом и записи акта гражданского состояния о смерти лица.

Согласно указу, после вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка выписка из этого решения в течение трех дней будет подтверждена электронной подписью судьи и передана через информационную систему "Электронный суд" в информационную систему министерства труда и социальной защиты населения и министерства юстиции Азербайджана.