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Президент Ильхам Алиев поделился публикацией с связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Политика Материалы 27 января 2023 12:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией с связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

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БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в Twitter публикацией в связи с вероломным нападением на посольство нашей страны в Тегеране.

Как сообщает Trend, в публикации говорится: «Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при обеспечении охраны посольства и его сотрудников.

Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства неприемлема!».

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией с связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией с связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране
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