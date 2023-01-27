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Момент нейтрализации террориста охранником посольства Азербайджана в Иране (НОВЫЕ КАДРЫ)

Политика Материалы 27 января 2023 13:23 (UTC +04:00)
Момент нейтрализации террориста охранником посольства Азербайджана в Иране (НОВЫЕ КАДРЫ)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Распространена очередная видеозапись, на которой видно, как во время атаки на посольство Азербайджана в Иране охранник посольства обезвреживает террориста.

Как сообщает в пятницу Trend, на кадрах видно, что нападавший был один.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Представляем вниманию видеокадры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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