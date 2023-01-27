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Председатель Милли Меджлиса осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Политика Материалы 27 января 2023 15:35 (UTC +04:00)
Председатель Милли Меджлиса осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поделилась публикацией на своей странице в Facebook в связи с террористическим актом, совершенным против посольства нашей страны в Исламской Республике Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, что в сообщении говорится:

"Решительно осуждаем террористический акт, совершенный утром 27 января в посольстве Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Требуем скорейшего и объективного расследования этого коварного нападения и наказания виновных. Соболезнуем близким погибшего сотрудника посольства!", - говорится в сообщении спикера.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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