Теракт против сотрудников посольства недопустим - глава МИД Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с террористической атакой на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран произошедшей 27 января 2023 года, выразил свои соболезнования, отметив глубокую печаль по поводу гибели сотрудника посольства в результате данного террористического акта.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, решительно осудив нападения, совершенные против органов дипломатической службы и их сотрудников в нарушение норм международного права, Кулубаев заявил о солидарности Кыргызской Республики с Азербайджаном, недопустимости совершения террористических актов против сотрудников посольства.

Министр Джейхун Байрамов, поблагодарив своего коллегу за соболезнования и проявление солидарности, с уверенностью подчеркнул, что с нашей стороны будут приняты все необходимые меры для того, чтобы виновные в этом деянии, повлекшем гибель сотрудника посольства, были выявлены и получили заслуженное наказание.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)