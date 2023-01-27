В ООН осудили нападение на посольство Азербайджана в Иране

ООН осуждает совершенное в пятницу нападение на посольство Азербайджана, ответственные должны понести наказание. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем нападение на посольство Азербайджана, в результате которого погиб один человек, многие пострадали. Мы выражаем соболезнования семье погибшего, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - сказал Дюжаррик. - Атаки на дипломатические представительства строго запрещены международным правом".

По его словам, ООН приняли к сведению, что власти Ирана начали расследование произошедшего. "Надеемся, что нападавшие или нападавший будут привлечены к ответственности", - отметил представитель ООН.