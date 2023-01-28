Президент 77-й Генассамблеи ООН осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Председатель 77-й Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Короши осудил теракт в посольстве Азербайджана в Иране 27 января.

Как сообщает Trend, в заявлении, обнародованном от имени Короши по поводу теракта, осуждается нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Также были выражены соболезнования родным и близким погибшего сотрудника посольства, а двум пострадавшим выражено пожелание скорейшего выздоровления.

В заявлении также упоминается важность расследования этой атаки как можно скорее.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.