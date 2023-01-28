Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Швеция осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - МИД

Политика Материалы 28 января 2023 00:22 (UTC +04:00)
Швеция осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - МИД

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/- Швеция осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Швеции в Twitter, передает Trend.

«Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Никогда нельзя мириться с нападениями на дипломатические представительства и персонал»,- говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости