Нападения на дипломатов недопустимы - МИД Франции

БАКУ /Trend/ - Франция осуждает нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится на странице министерства иностранных дел Франции в Twitter.

"Мы выражаем соболезнования семье погибшего. Любое нападение на дипломатов и дипломатический корпус недопустимо. Мы призываем иранские власти защитить иностранных дипломатов в стране и расследовать это нападение в соответствии со своими полномочиями", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)