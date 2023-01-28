Важно оживление в азербайджано-египетских отношениях - Руфиз Хафизоглу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Важно оживление в азербайджано-египетских отношениях.

Как передает в субботу Trend, об этом в передаче "Əsas məsələ" на телеканале AzTV сказал заместитель директора АМИ Trend, политический эксперт Руфиз Хафизоглу.

Отметив, что Египет является одной из важнейших стран арабского мира с экономической и политической точки зрения, Хафизоглу подчеркнул важность оживления в азербайджано-египетских отношениях для обеих сторон.

"Оживление в отношениях с такой важной страной региона, как Египет, очень важно для Азербайджана - как с точки зрения диаспорской деятельности, так и стратегического партнерства. Азербайджан сегодня отличается не только своей политикой в ​регионе, но и независимыми стратегическими шагами, и к примеру, в состоянии устранить застой в египетско-турецких отношениях", - сказал он.