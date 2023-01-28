Болгария осуждает смертоносное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - Румен Радев

БАКУ /Trend/ - Болгария осуждает совершенное вчера смертоносное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране и считает любые подобные нападения неприемлемыми и вызывающими глубокую тревогу.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Болгарии Румен Радев.

"Мы поддерживаем Президента Ильхама Алиева в его призыве к тщательному расследованию и выражаем соболезнования семьям жертв", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.