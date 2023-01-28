Морокко осудило нападение на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Королевство Морокко осудило нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как передает Trend, об этом говорится в письме министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и марокканцев за рубежом Королевства Марокко, которое было направлено посольству Азербайджана в данной стране.
"Королевство осуждает подлое и трусливое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране (Иран).
Марокко отвергает все виды насилия, особенно в отношении дипломатических представительств и их сотрудников.
Королевство выражает свои искренние соболезнования семье погибшего и молится за скорейшее выздоровление раненых", - говорится в письме.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.