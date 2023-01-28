МИД Италии осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Италии осудило нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Как передает Trend, об этом в субботу говорится в публикации МИД Италии на странице в Twitter.
"Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.