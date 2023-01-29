Пострадавших при нападении на посольство Азербайджана в Тегеране увезли каретами скорой помощи (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Самолет с сотрудниками посольства Азербайджана в Иране приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает в воскресенье Trend, в страну также доставлено тело шехида Орхана Аскерова. Кроме того, в Баку доставлены и пострадавшие во время нападения на посольство. Их увезли каретами скорой помощи.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.