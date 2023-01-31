Как азербайджанец спас Сталина, Черчилля и Рузвельта? (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - О легендарном азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове, о его профессионализме и подвигах по время Великой Отечественной войны знают не только в Азербайджане, но и за его пределами.

В тот период именно благодаря своевременному докладу нашего соотечественника была предотвращена попытка покушения на глав СССР, США и Великобритании накануне Тегеранской конференции 28 ноября 1943 года.

Впервые о попытке покушения рассказал широкой общественности 17 декабря 1943 года в ходе пресс-конференции президент США Ф. Рузвельт.

В годы войны Асадов был сотрудником советской разведки и одним из участников операции «Длинный прыжок». Из-за геополитического расположения Азербайджана чекистам страны отводилась особая роль в региональных операциях разведки.

Когда Мамедгусейну Асадову исполнилось 19 лет, он начал службу в одной из частей особого назначения Красной армии. После начала Великой Отечественной войны Главное разведуправление командировало Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, хорошо знал несколько иностранных языков и располагал широкими разведывательными возможностями. В 1942–1947 годах Мамедгусейн Асадов занимал пост руководителя торгпредства СССР в Иране.

В тот период Иран был выбран в качестве наиболее подходящего места для переговоров Сталина, Черчилля и Рузвельта. Подготовка к конференции шла в условиях строжайшей секретности. Союзники не информировали об этом в целях безопасности даже иранскую сторону. Иран узнал о месте проведения конференции за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 1943 года.

Ночью 24 ноября член Главного командования, начальник Генштаба, маршал Советского Союза Александр Василевский прибыл в Астару, где его встретил Мамедгусейн Асадов, после чего они вместе отправились в Иран. По указанию Сталина, основная цель приезда Василевского заключалась в проверке готовности к встрече лидеров антигитлеровской коалиции и контроле вопросов безопасности.

Накануне Тегеранской конференции Асадов получил информацию о подготовке немецкой разведкой покушения на глав СССР, США и Великобритании. Асадов был в числе первых, кто не только получил информацию, но и активно участвовал в предотвращении покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта.

За исключительную роль в проведении этой операции Мамедгусейн Асадов был удостоен двух орденов одновременно - Ленина и Красной Звезды.

Trend представляет видеорепортаж о подвиге азербайджанского разведчика: