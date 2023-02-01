Предложено пересмотреть статус беженцев Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе весенней сессии парламента Азербайджана предложено пересмотреть статус беженцев из Западного Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, с таким предложением на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана выступил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперов.

Он отметил, что изменения в законодательстве, связанные со статусом беженцев из Западного Азербайджана, внесут свой вклад в концепцию "Возвращения" в Западный Азербайджан.

Отметим, что на заключительном заседании Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана была принята концепция "Возвращения".

Согласно концепции, все азербайджанцы и их потомки, изгнанные с территории современной Армении, имеют право вернуться на родину. Община будет осуществлять перепись членов общины с помощью служб реестра населения Азербайджана и других государств, где проживают западные азербайджанцы на основе соответствующей международной методологии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)