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Советник заместителя госсекретаря США прибудет сегодня в Азербайджан

Политика Материалы 1 февраля 2023 22:42 (UTC +04:00)
Советник заместителя госсекретаря США прибудет сегодня в Азербайджан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман прибывает сегодня в Азербайджан, визит продлится до 4 февраля, сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

В рамках визита запланированы встречи с официальными лицами, а также участие в девятой министерской встрече в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Лохман возглавляет группу энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента и обсудит поддержку США энергетических проектов Азербайджана, а также важность Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

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