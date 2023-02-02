Иран хотел создать в Азербайджане исламское государство - зампред госкомитета (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Иран хотел создать в Азербайджане исламское государство.

Об этом, в частности, сказал в четверг в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, Азербайджан в период сразу после обретения независимости был в центре внимания многих стран, в том числе Ирана. "Иран и до этого занимался распространением "достижений" исламской революции на мусульманские страны. Большая часть нашего населения состоит из людей, которые придерживаются мусульманских обычаев. В нашей стране существует равноправное отношение ко всем религиям и представителям различных вероисповеданий, в том числе к представителям течений в исламе, и нет разделения людей в зависимости от принадлежности к тому или иному течению", - сказал Гейдаров.

Коснувшись поддержки Ираном Армении, зампредседателя госкомитета отметил, что если бы не Иран, Армения давно бы согласилась на мир.

"В реваншистских идеях Армении и сегодня дает о себе знать роль Ирана. После восстановления независимости Азербайджана Иран приступил к широкой деятельности касательно нашей страны. Основная цель этой деятельности заключалась в экспорте исламской революции, с тем чтобы создать в Азербайджане исламское государство, подобное иранскому. После этого развернулась обширная деятельность. Эта активность наблюдалась уже с начала 1990-х годов. В тот период тысячи наших граждан привлекались в Иран под видом получения образования. Конечно, многие из них отправлялись туда незаконными путями. Кроме того, были и те, кто отправлялся в Иран в качестве туристов или паломников и оставался там. А что касается тех, кто получал там образование, оно было не религиозным, а религиозно-идеологическим. В то же время тех, кто учился в Иране, готовили к совершению исламской революции в Азербайджане. Об этом стало известно в ходе бесед со студентами, которые там учились. Пропагандировалось, что только после исламской революции в Азербайджане и присоединения к Ирану "начнется хорошая жизнь" и "будет положен конец армянской оккупации", - сказал Гейдаров.