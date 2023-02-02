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На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране (ФОТО)

Политика Материалы 2 февраля 2023 17:28 (UTC +04:00)
На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - На заседании Постоянного совета ОБСЕ был поднят вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации в Twitter посла Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении, постоянного представителя в ОБСЕ Ровшана Садыгбейли.

Было отмечено, что в заседании участвовали 52 делегации.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников посольства. Ведется расследование теракта.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране (ФОТО)
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