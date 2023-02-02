На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На заседании Постоянного совета ОБСЕ был поднят вопрос о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации в Twitter посла Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении, постоянного представителя в ОБСЕ Ровшана Садыгбейли.

Было отмечено, что в заседании участвовали 52 делегации.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников посольства. Ведется расследование теракта.