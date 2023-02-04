Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Справедливость будет восстановлена и в вопросе возвращения в Западный Азербайджан - Шамиль Айрым

Политика Материалы 4 февраля 2023 17:40 (UTC +04:00)
Справедливость будет восстановлена и в вопросе возвращения в Западный Азербайджан - Шамиль Айрым

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Справедливость будет восстановлена и в вопросе возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал сегодня журналистам член Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым.

Он отметил, что отношения между Турцией и Азербайджаном с каждым днем становятся все крепче.

"Единство между главами государств и народами Турции и Азербайджана является примером для всего мира. Так же, как Азербайджан одержал победу в карабахском вопросе, справедливость будет восстановлена и в вопросе возвращения в Западный Азербайджан. Азербайджан уже не тот, что был 30 лет назад. Сейчас это сильный Азербайджан, рядом с которым братская Турция. Шушинская декларация определила для нас дорожную карту. Мы продолжаем работу в соответствии с этой дорожной картой", - сказал Айрым.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости