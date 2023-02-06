Нападение на посольство было продуманным и спланированным - Васиф Тагиев

БАКУ /Trend/ - Нападение на посольство Азербайджана в Иране было продуманным и спланированным.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в видеоролике, показанном в ходе брифинга МИД Азербайджана в связи с террористическим актом в посольстве страны в Иране 27 января.

На видео Васиф Тагиев, получивший ранения во время инцидента, рассказывает, что позже в новостях услышал, что террорист якобы пришел в посольство "искать свою жену".

"Это ложь. Его целью было совершить теракт. Человек, который пришел искать свою жену, не пришел бы с оружием", - подчеркнул он.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства.