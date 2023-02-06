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В Азербайджане завершен первый этап уточнения списков избирателей

Политика Материалы 6 февраля 2023 17:01 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершен первый этап уточнения списков избирателей

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершен первый этап уточнения списков избирателей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он отметил, что этот процесс начался в начале января и продолжался до 5 февраля.

"Участковые избирательные комиссии и соответствующие государственные органы уточнили списки избирателей и представили их в окружные избирательные комиссии. В настоящее время процесс продолжается",- сказал Панахов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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