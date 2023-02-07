Проект по разминированию поможет возвращению около 33 тысяч семей бывших переселенцев

ШУША /Trend/ - Правительство Азербайджана, Европейский Союз (ЕС) и Программа развития ООН (UNAIDS) объединяют усилия по разминированию освобожденных территорий для ускорения процесса возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает во вторник корреспондент Trend, запускается проект «Поддержка расширения возможностей Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по безопасному возвращению бывших вынужденных беженцев». ЕС для финансирования этого проекта предоставил средства в объеме 4,25 миллиона евро.

На сегодняшний день ЕС является крупнейшей международной организацией, поддерживающей разминирование освобожденных территорий Азербайджана.

Ожидается, что проект поможет возвращению около 33 тысяч семей бывших переселенцев.

Наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов препятствует безопасному и добровольному возвращению бывших переселенцев. Учитывая это, ЕС, ANAMA и UNAIDS объединили свои усилия для обучения, оснащения и развертывания новых групп реагирования на мины и неразорвавшиеся боеприпасы. В рамках проекта предусмотрено создание первых в Азербайджане женских саперных отрядов. Эти мероприятия также будут поддерживать учебные занятия для персонала ANAMA по стратегии и управлению данными, чтобы помочь спасать жизни и восстанавливать сообщества в пострадавших от конфликта районах.