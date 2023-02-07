БАКУ /Trend/ - Составляется список граждан Азербайджана, находящихся в зоне стихийного бедствия в Турции.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на основании обращений граждан и данных, поступивших на круглосуточные "горячие линии", в провинциях Турции, пострадавших от землетрясения (Кахраманмараш, Хатай, Адана, Малатья, Газиантеп, Адыяман, Шанлыурфа, Килис, Османие, Диярбекир, Элязыг и Мерсин), регистрируются проживающие или временно находящиеся там граждане Азербайджана.

Граждане, желающие эвакуироваться в Азербайджан, будут размещены в автобусах, выделенных для этой цели, говорится в сообщении.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 3 549, пострадали 21 103 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)