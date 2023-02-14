Против армянских террористов собираются очень серьезные доказательства - экс-военный прокурор (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Среди азербайджанских граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, есть лица, причастные к терроризму, диверсионной и подрывной деятельности. В отношении них ведется непрерывная оперативная работа - собираются факты и доказательства, определяется круг подозреваемых. Мы уверены, что они получат заслуженное наказание.

Об этом, в частности, сказал во вторник в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" бывший военный прокурор Ильхам Мамедов.

Он отметил, что армяне исторически враждебно относились к азербайджанскому народу и проводили политику террора.

"Армяне в течение многих лет после незаконного переселения на исторические азербайджанские земли осуществляли геноцид против нашего народа. В основе этих зверств лежит фашистская идеология террориста Гарегина Нжде. Армянское государство выбрало террор в качестве своей политической линии. Армяне совершили ужасные военные преступления против азербайджанцев во время первой Карабахской войны. В десятках наших населенных пунктов были осуществлены жестокие акты геноцида. Людей подвергали немыслимым истязаниям", - сказал Мамедов.

Мамедов отметил, что Азербайджанское государство собрало необходимые факты, материалы следствия, вещественные доказательства в связи с этими преступлениями и представило их международным судебным органам.

"Как прокурор, участвовавший в процессе следствия, могу заверить вас, от материалов дел стынет кровь, их зверства вызывают ужас. Совершить такие зверства может только психически больной человек. Поэтому наши правоохранительные органы делали все возможное, чтобы задержать и наказать этих преступников. Во время второй Карабахской войны Армения совершила многочисленные военные преступления. Эти факты также были собраны и переданы в международные организации. В настоящее время среди этнических армян, проживающих в Карабахе, также есть лица, совершившие тяжкие преступления. Проводится работа по их выявлению и наказанию. В целом, в отношении каждого террориста, враждебно относящегося к нашей стране и совершившего преступления, собираются необходимые доказательства. Они рано или поздно предстанут перед судом", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)