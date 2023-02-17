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Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)

Политика Материалы 17 февраля 2023 15:35 (UTC +04:00)
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан - наш основной стратегический партнер.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

Он отметил, что вопрос, связанный с безопасностью энергоснабжения Европы, не может быть решен без азербайджанского газа.

"Азербайджан - не только наш старый друг, но и основной стратегический партнер. В этом духе мы провели переговоры с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым", - говорится в публикации.

Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)
Азербайджан - наш основной стратегический партнер - глава МИД Венгрии (ФОТО)
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