Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Палестины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, в том числе текущая ситуация в регионе.

С удовлетворением было отмечено, что за 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Палестиной, отношения развивались в различных сферах. В частности, выражена уверенность в том, что открытие представительского офиса Азербайджана в палестинском городе Рамалла придаст еще больший импульс развитию существующих отношений.

Было отмечено, что взаимная поддержка, оказываемая международными организациями, в частности Организацией Объединенных Наций, Организацией исламского сотрудничества, а также в рамках Движения неприсоединения (ДН), заслуживает похвалы, отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества.

Рияд аль-Малики подчеркнул важность взаимных визитов, а также политического диалога в развитии отношений между Азербайджаном и Палестиной, основанных на взаимном уважении, солидарности и дружбе, а также отметил, что председательство Азербайджана в ДН внесло важный вклад в развитие Движения и послужило его дальнейшему укреплению.

(Перевод: Фидан Мустафаева)