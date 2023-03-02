Президент Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона

БАКУ /Trend/ - Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 2 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси.

Глава государства подчеркнул важность использования ядерных технологий в мирных целях. В этой связи было отмечено практическое значение связей между Азербайджаном и агентством в сферах сельского хозяйства, медицины, нефтехимии.

Касаясь проблемы ядерной безопасности, Президент Ильхам Алиев сказал, что в Армении действует Мецаморская атомная электростанция, которая представляет большую ядерную угрозу для Азербайджана, Турции, Армении и всего региона, довел до внимания, что эта станция действует по старой технологии, у нее серьезные технические проблемы, и подчеркнул, что незаконная торговля некоторыми ядерными материалами с Мецаморской станции вызывает беспокойство.