Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5) в Катаре, где Азербайджан представлен ​​в качестве партнера-донора.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter, передает Trend.

"Пятая Конференция ООН по наименее развитым странам (НРС5), на которой наша страна представлена ​​в качестве партнера-донора, — это возможность ускорить устойчивое развитие там, где больше всего нужна международная помощь," - отметили в МИД.