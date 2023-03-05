Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре (ФОТО)

Политика Материалы 5 марта 2023 16:50 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5) в Катаре, где Азербайджан представлен ​​в качестве партнера-донора.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter, передает Trend.

"Пятая Конференция ООН по наименее развитым странам (НРС5), на которой наша страна представлена ​​в качестве партнера-донора, — это возможность ускорить устойчивое развитие там, где больше всего нужна международная помощь," - отметили в МИД.

Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре (ФОТО)
Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре (ФОТО)
Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре (ФОТО)
Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости