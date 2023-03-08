Президент Ильхам Алиев: Мы должны смотреть в будущее и создать мирный Южный Кавказ

БАКУ /Trend/ - Мы должны смотреть в будущее и создать мирный Южный Кавказ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 марта, выступая с совместным с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом заявлением для прессы.

"Мы видим преимущества тесного сотрудничества и интеграции между балтийскими странами. Мы много лет жили вместе в одной стране. Им удалось наладить тесное сотрудничество. На протяжении многих лет они являются членами ЕС и НАТО. Они успешно развиваются. К сожалению, на Южном Кавказе у нас была иная картина. У нас были войны, сепаратизм, терроризм, экстремизм. Пришло время положить всему этому конец. И если это произойдет, то у Южного Кавказа, как и у балтийских стран бывшего Советского Союза, тоже будет шанс на мирное и процветающее развитие", - сказал глава государства.