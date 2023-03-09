Еще 2 человека задержаны по делу о вооруженном нападении на маркет в Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в связи с поступившей информацией об умышленном убийстве Гашимова Руфата Сахиб оглу и нанесении тяжких телесных повреждений Шайдаеву Самиру Руслан оглу в ходе вооруженного инцидента, произошедшего 4 марта около 12 часов в гипермаркете, расположенном на территории Хатаинского района Баку, в следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса проводится следствие.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате проведенных прокуратурой и сотрудниками МВД мероприятий было установлено, что находившиеся в сговоре Рухлан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов подозреваются в совершении умышленного убийства, покушении на убийство, грабеже и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов.

Даянат Гудратов, задержанный в качестве подозреваемого в результате следственно-оперативных мероприятий, первоначально был признан виновным по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11, 29, 120.2.7 и другим статьям УК АР, а Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов - по статьям 32.5, 120.2.1, 120.2.4, 32.5, 120.2.11, 32.5, 29, 120.2.7 УК АР, после предъявления обвинений по другим статьям на основании решения суда, в отношении данных лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Во время оперативных мероприятий, проведенных в тот же день около 21:00, Рухлан Исмаилов был нейтрализован в виду оказания им вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

При осмотре следственно-оперативной группой, квартиры где скрывался Рухлан Исмаилов, были изъяты полученные в результате преступления 16 835 манатов и 20 100 долларов США, огнестрельное оружие марки "AKS Lancaster-03", 1 пистолет Макарова (ПМ), 1 пистолет "Colt" и многочисленные боеприпасы, в результате оперативных мероприятий у задержанного Даяната Гудратова был обнаружен и изъят 1 пистолет "Blow TR 92D".

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана просят представителей медиа и пользователей социальных сетей не распространять неподтвержденную официальным органом информацию.

(Перевод: Фидан Мустафаева)