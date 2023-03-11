До конца года в Шуше будет завершено строительство 23 жилых домов – Ниджат Искендеров (Дополнено)

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ШУША/Trend/ - До конца года в Шуше будет завершено строительство 23 жилых домов, состоящих из 450 квартир.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам директор службы жилищно-коммунального ремонта Управления государственного заповедника города Шуша Ниджат Искендеров.

Он сказал,что до конца этого года жители Шуши будут переселены в квартиры в этих зданиях.

"Во всех построенных зданиях сохраняется культурное наследие и история города Шуши, они строятся в соответствии с архитектурным стилем города. Согласно плану Большого возвращения до конца года первая группа шушинцев вернется в свои дома", - сказал Искендеров.

Он отметил, что параллельно на территории города строятся объекты общественного питания.

"В настоящее время в Шуше функционируют отели Xarı Bülbül и Qarabağ. Кроме того, продолжается строительство второго корпуса отеля Xarı Bülbül и отеля Yeni Şuşa, также за счет местных инвесторов строятся 10 новых объектов общественного питания", - добавил Искендеров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)