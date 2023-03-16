От заявлений Расмуссена о "блокаде" Лачинской дороги" разит армянским коньяком

БАКУ /Trend/ - Армения каждый день предпринимает новые шаги, чтобы "выскользнуть" из возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр Никол Пашинян некоторое время назад отказался подписывать итоговое заявление на саммите ОДКБ. Также Пашинян, несмотря на протесты России, добился размещения в Армении гражданской миссии Европейского союза (ЕС). Позже Пашинян на одной из пресс-конференций объявил, что Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ. Официальный Ереван также отказался от должности заместителя генерального секретаря организации. А на днях Пашинян объявил о выходе Армении из ОДКБ.

Расмуссен в главной роли плана предательства Пашиняна

Как видно, Никол Пашинян осуществляет процесс выхода Армении из ОДКБ по особому сценарию.

Но кто подает ему эти идеи?

Известно, что военный блок, к которому Пашинян обратится после выхода из ОДКБ, - это НАТО. По этой причине специалисты НАТО преподают "уроки" руководству Армении по разрыву связей с контролируемой Россией организацией. А главный "учитель" - бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Рассмотрим краткую биографию Расмуссена: датский политик, занимавший пост генерального секретаря НАТО с 2009 по 2014 год. С 27 ноября 2001 года по 5 апреля 2009 года был премьер-министром Дании. Он является основателем политической консалтинговой организации Rasmussen Global. У организации Расмуссена офисы в нескольких странах Европы. Андерс Фог Расмуссен осуществляет консультационные услуги по вопросам безопасности. Rasmussen Global в 2016 году консультировал бывшего президента Украины Петра Порошенко по вопросам безопасности.

Расмуссен и сейчас подает Пашиняну идеи по выходу из ОДКБ, а также по укреплению структур НАТО в Армении. Официальный Ереван также отметил в заявлении, распространенном в связи с визитом Расмуссена, что он прибыл для обсуждения перспектив отношений НАТО и Армении. Цитата: "Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен совершил двухдневный официальный визит в Армению. Он обсудил текущее состояние и перспективы отношений между Арменией и НАТО".

Ход событий показывает, что Россия очень жестко отомстит Армении за это предательское поведение. Но пока не может, поскольку занята войной с Украиной.

От заявлений Расмуссена о "блокаде" Лачинской дороги" разит армянским коньяком

Андерс Фог Расмуссен во время визита в Армению не только выступил идеологом плана Пашиняна по измене России, но и привлек внимание своими антиазербайджанскими заявлениями. Расмуссен в беседе с журналистами в Джермуке 14 марта рассказал о "блокаде" Лачинской дороги и даже не постеснялся проявить неуважение к территориальной целостности Азербайджана. Он заявил, что, несмотря на решение Международного суда, Азербайджан держит Карабах в "блокаде", и Евросоюз должен усилить давление на Баку. Сговор Расмуссена с Пашиняном по вопросу ОДКБ, предательство Ереваном Москвы – это внутреннее дело Армении.

Заявления бывшего генсека Альянса против Азербайджана показывают, что он приехал в Армению не только из-за ОДКБ. Наряду с Россией, целью Расмуссена является и Азербайджан.

Так почему же Расмуссен "взял на прицел" правое дело Азербайджана?

Известно, что армянское лобби и раньше легко переманивало европейских чиновников за взятки. Об этом свидетельствуют связи бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли и других депутатов с армянским лобби, а также высказывания против Азербайджана. От заявлений бывшего чиновника НАТО об Азербайджане тоже пахнет армянской "коньячной дипломатией". Скорее всего, когда Расмуссена отправили в Армению, он получил инструкции не только по ОДКБ, но и по Азербайджану, и взял на себя эту миссию. Как только Расмуссен почувствовал запах коньяка, он продал ценности НАТО за 3-5 евро, попав в "карман" армянского лобби.

В целом на решения Азербайджана по Карабаху заявления Расмуссена не повлияют. На сегодняшний день Европейский парламент, находящийся под влиянием армянского лобби, принял десятки резолюций против Азербайджана. Заявление Расмуссена также неэффективно, как и резолюции, принятые Европарламентом.