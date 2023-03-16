Состоялось заседание правления ПЕА, 38 человек исключены из рядов партии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 марта состоялось заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в формате видеоконференции.

Как сообщили Trend в четверг в ПЕА, на обсуждение на заседании были вынесены вопросы об утверждении финансовой отчетности партии за 2022 год, рассмотрении представлений районных (городских) организаций ПЕА в отношении лиц, предлагаемых к исключению из членства в партии, другие вопросы.

Заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Таир Будагов представил участникам заседания финансовую отчетность партии за 2022 год вместе с независимым аудиторским заключением.

В ходе обсуждений члены правления ПЕА Эльдар Ибрагимов и Ариф Рагимзаде, выступив, отметили, что финансовая отчетность является прозрачной и подготовлена безупречно. Затем были рассмотрены представления районных (городских) организаций ПЕА в связи с лицами, предлагаемыми к исключению из членства в партии. Члены правления ПЕА Эльдар Ибрагимов, Амин Исмайлов, Рашад Махмудов, Мубариз Гурбанлы и Айнур Софиева выступили по данному вопросу. Было принято решение об исключении 38 человек из рядов ПЕА за нанесение ущерба репутации партии.