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Состоялось заседание правления ПЕА, 38 человек исключены из рядов партии (ФОТО)

Политика Материалы 16 марта 2023 19:34 (UTC +04:00)
Состоялось заседание правления ПЕА, 38 человек исключены из рядов партии (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 16 марта состоялось заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в формате видеоконференции.

Как сообщили Trend в четверг в ПЕА, на обсуждение на заседании были вынесены вопросы об утверждении финансовой отчетности партии за 2022 год, рассмотрении представлений районных (городских) организаций ПЕА в отношении лиц, предлагаемых к исключению из членства в партии, другие вопросы.

Заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Таир Будагов представил участникам заседания финансовую отчетность партии за 2022 год вместе с независимым аудиторским заключением.

В ходе обсуждений члены правления ПЕА Эльдар Ибрагимов и Ариф Рагимзаде, выступив, отметили, что финансовая отчетность является прозрачной и подготовлена безупречно. Затем были рассмотрены представления районных (городских) организаций ПЕА в связи с лицами, предлагаемыми к исключению из членства в партии. Члены правления ПЕА Эльдар Ибрагимов, Амин Исмайлов, Рашад Махмудов, Мубариз Гурбанлы и Айнур Софиева выступили по данному вопросу. Было принято решение об исключении 38 человек из рядов ПЕА за нанесение ущерба репутации партии.

Состоялось заседание правления ПЕА, 38 человек исключены из рядов партии (ФОТО)
Состоялось заседание правления ПЕА, 38 человек исключены из рядов партии (ФОТО)
Состоялось заседание правления ПЕА, 38 человек исключены из рядов партии (ФОТО)
Состоялось заседание правления ПЕА, 38 человек исключены из рядов партии (ФОТО)
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