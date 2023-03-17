Инициативы Президента Ильхама Алиева и новые перспективы сотрудничества, формирующиеся в ОТГ

БАКУ /Trend/ - За последние 200 лет 250-миллионный тюркский мир стал свидетелем сложных исторических процессов. Тюркские народы, в разное время подвергавшиеся оккупации, вступили в период своего расцвета после распада Советского Союза. С начала 2000-х годов начался процесс сближения независимых тюркских государств. В результате подписания Нахчыванского соглашения 3 октября 2009 года в городе Нахчыван была создана Организация тюркских государств (ОТГ). С момента своего создания Организация предприняла важные шаги по расширению как политических, так и экономических связей тюркских государств.

Самый активный период Организации тюркских государств приходится на 2022 год. В частности, усиление влияния Азербайджана в регионе в послевоенный период, положительно сказалось на имидже Организации. В этот период по инициативе Азербайджана и Турции было организовано несколько важных саммитов, на которых были сделаны заявления, привлекающие внимание всего мира, продемонстрировано единство. Мир вновь стал свидетелем единства тюркских государств после землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля.

После стихийного бедствия Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан пришли на помощь Турции, выступили с инициативами. После землетрясения одну из важнейших инициатив выдвинул Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства предложил провести внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств. Это предложение было очень эффективным с точки зрения обсуждения тюркскими государствами ликвидации последствий землетрясения. По этой причине инициатива Президента Азербайджана была единогласно принята членами Организации.

16 марта в Анкаре состоялся Чрезвычайный саммит ОТГ.

Выступая на заседании, Президент Ильхам Алиев рассказал о помощи, направленной из Азербайджана в зону землетрясения, взаимопомощи между тюркскими государствами, военном, политическом и экономическом сотрудничестве, а также о единстве тюркских народов. Президент отметил, что как только произошло землетрясение, правительство и народ Азербайджана мобилизовались для оказания гуманитарной помощи братской Турции.

"B зону землетрясения из Азербайджана было отправлено 940 человек, в том числе спасатели, медицинский персонал и волонтеры. По числу спасателей, отправленных в Турцию, Азербайджан был первым среди стран мира. В результате усилий наших спасателей и врачей из-под завалов живыми были извлечены 53 человека. Также под завалами были обнаружены тела 780 человек. Наш медицинский персонал оказал медицинские услуги в общей сложности более чем 3 тысячам человек. На сегодняшний день на банковские счета AFAD и других гуманитарных организаций переведено более 45 миллионов долларов США. Кроме того, доставлено 5300 тонн гуманитарной помощи", - сказал глава государства.

Разумеется, помощь Турции направили и другие страны, входящие в Организацию тюркских государств. Эта помощь является ярким примером единства государств, входящих в Организацию. Следует также особо подчеркнуть единство, продемонстрированное членами ОТГ для восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Уделив особое внимание вкладу государств-членов в строительные работы, Президент поблагодарил глав государств за поддержку работ по реконструкции и восстановлению Карабаха.

"Мы приступили к реализации программы «Великое возвращение» по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края. Турецкие компании активно участвуют в процессе восстановления в качестве подрядчиков во многих инфраструктурных проектах. Стоимость контрактов, подписанных на сегодняшний день с турецкими компаниями, превышает 3 миллиарда долларов США. Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган трижды посещал освобожденные земли, побывал в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле. Пользуясь случаем, выражаю признательность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за школу, которую Узбекистан строит в освобожденном от оккупации Физулинском районе, и творческий центр, который возводится там Казахстаном", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В своем выступлении глава государства также коснулся превращения Турции в центр силы на фоне единства членов ОТГ, и союза Баку с Анкарой.

"В июне 2021 года в городе Шуша, являющемся венцом Карабаха, между Турцией и Азербайджаном была подписана Шушинская декларация и наши связи были официально подняты на союзнический уровень. За последние 20 лет при лидерстве Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь, завоевала авторитет в мире, превратилась в силовой центр. Сегодня в мире с Турцией считаются, ее уважают", - сказал глава государства.

Естественно, что для всего тюркского мира важно, чтобы государства, входящие в организацию тюркских государств, усиливали региональное и глобальное влияние.

Известно, что на территориях от Европы до Индии, от Ближнего Востока до Сибири проживают народы, имеющие тюркский ген. То есть границы тюркского мира не ограничиваются территориями государств, входящих в Организацию тюркских государств. В своем выступлении, обращая внимание на эту тему, Президент заявил, что тюркский мир охватывает более широкую географию.

"Тюркский мир не ограничивается границами тюркских государств. Тюркский мир охватывает гораздо большую географию. В мире проживает более 50 миллионов азербайджанцев. Только 10 миллионов из них живут в независимой Азербайджанской Республике. Решением советского правительства в ноябре 1920 года Западный Зангезур, являющийся нашей исторической землей, был отделен от Азербайджана и передан Армении, что стало причиной географического разделения тюркского мира", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Это выступление следует рассматривать как важное послание о будущем тюркских народов. Потому что внимание тюркских государств к строительству Карабаха, а также помощь пострадавшим от землетрясения в Турции сформировали традиции взаимопомощи внутри Организации тюркских государств.

Эта традиция единства и взаимопомощи будет по-прежнему проявляться с точки зрения защиты прав тюркских народов, у которых есть тот же язык и культура, но которые не являются независимыми. Все это показывает, что тюркский мир стремительно движется к тому, чтобы стать глобальной силой. В этом процессе большую роль играют и другие тюркские государства, во главе с Турцией и Азербайджаном. Доведение отношений между Баку и Анкарой на высокий уровень во всех сферах служит дорожной картой для других тюркских государств и формирует новую систему ценностей.

По этой причине можно предположить, что в ближайшее время военно-политическое сотрудничество тюркских государств достигнет высокого союзнического уровня, на основе принципов, отраженных в документах Шушинской декларации. А Азербайджан выступит в роли главного инициатора важных идей в процессе подъема тюркского мира.

(Перевод: Фидан Мустафаева)