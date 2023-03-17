В рамках видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" обсуждены вопросы реинтеграции армянского меньшинства в Карабахе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Гостем передачи стал ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР и Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли.
В передаче обсуждались вопросы реинтеграции проживающего в Карабахе населения армянского происхождения и была отмечена важность восстановления диалога и контактного процесса.
По словам Фархада Бадалбейли, процесс будет очень болезненным, потому что у обеих сторон накопилось огромное количество взаимных обид.
"Я хочу, чтобы эта постоянная полоса вражды хотя бы постепенно начинала рассеиваться. Итог может быть тогда, когда мы сядем со своими жителями - армянскими гражданами Азербайджана за стол переговоров", - отметил он.
АМИ Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи: