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Азербайджан и Пакистан связывают братские узы - посол

Политика Материалы 23 марта 2023 11:00 (UTC +04:00)
Азербайджан и Пакистан связывают братские узы - посол

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан связывают не только экономические и политические отношения, но и братские узы.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайи.

"На протяжении многих лет Азербайджан и Пакистан плечом к плечу на международных площадках. Мы поддерживали друг друга по сложным вопросам, от Карабаха до Кашмирской проблемы. И я с уверенностью заявляю, что мы будем поддерживать друг друга и дальше", - сказал посол.

Он отметил, что 23 марта - важная дата для пакистанского народа.

"23 марта - знаменательная дата для нашей страны, в этот день образовалось пакистанское государство", - добавил Билал Хайи.

Напомним, что в августе этого года Пакистан будет отмечать 76-летнюю годовщину со дня провозглашения независимости.

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