Давший трещину иранский режим и тонущие в Аразе муллы

БАКУ /Trend/ - До 44-дневной войны Иран старался хранить в секрете свою политическую, военную и экономическую поддержку Армении. Однако после войны он начал осуществлять эту поддержку демонстративно. То режим мулл бесплатно снабжает Ереван оружием, то называет границы Армении своей "красной линией", то открывает консульство в этой стране, то снимает видео с угрозами в адрес Азербайджана.

Лицемерие Тегерана

За последние две недели поддержка Ираном Армении и поведение угрожающего характера в отношении Азербайджана интенсифицировались. Например, 11 марта иранский военный самолет непрерывно совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы, с направления Зангиланского района в направлении Билясуварского района и обратно. Послу Ирана в связи с этим была вручена нота протеста.

Несмотря на это, официальный Тегеран продолжил свои провокационные шаги в другой форме. Уже несколько дней на связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) телеграмм-каналах озвучиваются угрозы в адрес Азербайджана большой войной, распространяется анимация угрожающего характера. Например, последнее видео с угрозами, опубликованное медиа-структурами, близкими к Корпусу стражей исламской революции, отражает нападение БПЛА через реку Араз на Азербайджан, а также говорится, что из-за напряженности на северо-западных границах Ирана повышена боеготовность подразделения ПВО и ракетных войск КСИР. Кроме того, распространилась информация о том, что Армения открыла воздушное пространство, чтобы иранские беспилотники могли вести наблюдение и заниматься сбором данных.

Иранский режим настолько обнаглел, что даже ставит под сомнение азербайджанскую литературу, культурные ценности. В последнее время он стал утверждать, что гениальный азербайджанский поэт Низами Гянджеви "был персом", и никакого отношения к нашей стране не имеет. Кроме того, руководители иранских СМИ, находящиеся под контролем иранского режима, так же игнорируют политическую этику. Они угрожают Азербайджану, озвучивают заявления, выходящие за рамки этических норм.

Иран оказывает Армении не только военную, но и политическую поддержку. Особенно показателен в этом контексте визит в Армению заместителя министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани в период усиления угроз Тегерана в адрес Баку.

Иран, не возражавший против размещения миссии Европейского союза в регионе, направил месседж через Кани, что гарантом безопасности в регионе являются только страны региона. При этом Кани "не видит", что в составе миссии Европейского союза нет ни одного представителя стран региона. Миссию организовали военные, разведчики западных государств, задушивших Иран санкциями. Как видно, лицемерные иранские власти со временем увеличивают как дозу поддержки Армении, так и угрожающую риторику в отношении Азербайджана.

На что нацелен режим мулл?

В основе этой игры Тегерана лежит нейтрализация интересов Азербайджана. Иран находится в безвыходном положении на Южном Кавказе, новые реалии, возникшие в регионе после 44-дневной войны, беспокоят Тегеран. Сегодня на основной повестке дня в регионе стоит вопрос Зангезурского коридора, Азербайджан демонстрирует твердую позицию в этом вопросе. Параллельно Тегеран теряет свое религиозное, экономическое и политическое влияние в регионе. Потеря Ираном влияния как на Южном Кавказе, так и в других регионах, приводит в бешенство Корпус стражей исламской революции и другие военно-политические структуры режима. Потому что муллы долгие годы считали себя хозяевами региона.

Религиозный режим, который в настоящее время полностью зажат со всех сторон, ищет внешних врагов. Свои военно-политические ресурсы он направил на борьбу против интересов Азербайджана. Избегая прямого военного столкновения с Азербайджаном, он, чтобы повлиять на регион, вооружает враждебную Азербайджану Армению, оказывает Еревану всестороннюю поддержку. Цель - отвлечь Азербайджан от его задач, используя Армению как инструмент, препятствовать реализации проекта Зангезурского коридора. Доказательством этого является то, что в последние дни Иран наращивает военно-политическую поддержку Армении. По-видимому, в случае очередного военного столкновения между Азербайджаном и Арменией Иран хочет открыто вмешиваться на стороне Еревана.

Ход событий показывает, что Иран, утративший позиции на Южном Кавказе, совершает самые неудачные политические ходы в своей истории. Ситуация внутри Ирана также стала бедой для режима.

Протестующий народ и расколотый режим мулл

Известно, что Иран уже долгие годы находится под международными санкциями из-за своей ядерной программы. В последние месяцы он подвергается еще большему давлению также из-за поставок Москве беспилотников. Поставки БПЛА Москве в ходе российско-украинской войны свели имидж Ирана к нулю. Режим мулл сталкивается с новыми санкциями. В результате в последнее время экономическая ситуация внутри страны еще больше ухудшилась. Население уже несколько месяцев проводит акции против религиозного режима, требуя смены политической власти.

В то время, как продолжаются протесты, внутри режима мулл наблюдается серьезный раскол. Особенно примечательно, что в центре раскола стоит КСИР - оплот религиозного режима. 44-страничный документ, опубликованный сайтом Iran International, отражает степень напряженности внутри иранского режима. Дело дошло до того, что группа генералов КСИР планировала убить верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Однако 17 марта их план был раскрыт. Как известно, КСИР - это военизированная структура, подчиняющаяся непосредственно Хаменеи. Генералов КСИР назначает не президент Ирана, а Али Хаменеи. Эти генералы жестко подавляют протесты по всей стране по прямому поручению Хаменеи. По этой причине в большинстве городов Ирана штаб-квартиры КСИР являются основной целью протестующих. По-видимому, напряженность внутри режима возросла до такой степени, что генералы, которым присвоил звание Хаменеи, пытаются убить его.

Раскол внутри КСИР является серьезным сигналом для иранских властей. Потому что в руках этой структуры находятся серьезные финансовые ресурсы, крупные банки и недвижимость. Она контролирует почти половину экономики Ирана. Раскол, который произошел внутри этой структуры, может привести к концу иранских властей. Можно предположить, что не все генералы КСИР, готовившие покушение на Али Хаменеи, были разоблачены, и они могут предпринять новые попытки захватить власть.

Давший трещину иранский режим и тонущие в Аразе муллы

Официальный Баку внимательно следит как за внутренней ситуацией в Иране, так и за его военно-политическими шагами в отношении Азербайджана. На все провокационные действия Ирана будет дан адекватный ответ. Официальный Баку регулирует свои шаги в соответствии с международным правом и трехсторонними заявлениями. Требования Азербайджана к Армении также связаны с ее обязательствами. Поэтому если Тегеран вмешается в военно-политическое противостояние Баку и Еревана, Азербайджан всесторонне поддержат и союзники страны. Ход событий показывает, что как внутренний раскол, так и внешнее давление приближают конец режима мулл. А военное противостояние с Азербайджаном станет концом иранского режима, в это время Иран получит тяжелый удар с трех сторон – от Азербайджанской Республики, 40 миллионов наших соотечественников, проживающих в Южном Азербайджане, и наших союзников. Тем самым Иран развалится, а муллы утонут в Аразе.