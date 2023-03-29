Покушение на Фазиля Мустафу: кто стоит за нападением?

Вооруженное нападение на депутата Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Фазиля Мустафу не является обычным бытовым инцидентом. Пока рано давать конкретную оценку, так как инцидент произошел недавно, проводятся следствие и расследования. Однако если учесть политическую позицию депутата, и то, чем занимается режим, который он постоянно критикует, можно выдвинуть предварительные версии.

Депутат Фазиль Мустафа, подвергшийся вооруженному нападению возле своего дома в поселке Забрат, получил несколько выстрелов из автоматического оружия. Сообщается, что в него стреляли из автомата Калашникова, цель была убить депутата. Состояние депутата, получившего ранение в плечо и ногу, удовлетворительное.

В пресс-службе МВД сообщили, что в настоящее время на месте находится оперативно-следственная группа, поиски подозреваемого в нападении продолжаются. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения депутата. На месте происшествия побывали первый заместитель генерального прокурора, прокурор города Баку и следственно-оперативная группа.

Около 21:55 в Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB поступил звонок о ранении депутата Фазиля Мустафы, и бригада врачей немедленно выехала на место происшествия. С диагнозом огнестрельного ранения правого плеча и верхней трети правого бедра в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как стабильное. Опасности для жизни нет. Депутату сделали операцию, его переведут в одну из частных клиник Баку.

Почему произошло это нападение, кем или кеми совершена, какова цель?

Вопросов много и ответить на них конкретно, конечно, невозможно. Правоохранительные органы и прокуратура расследуют преступление. Рассуждение, основанное на недоказанных утверждениях, было бы простой дедукцией. Но несмотря ни на что, есть моменты, имеющие неоспоримый, почти аксиоматический эффект.

Обратим внимание на хронологию событий:

На днях в Азербайджане широко распространилась информация о спецоперации против лиц, занимающихся шпионажем в пользу спецслужб и разведывательных структур Ирана. Была распространена информация о предавших страну людях и их грязных делах.

Вчера был профессиональный праздник Службы государственной безопасности и Службы внешней разведки Азербайджана.

Сегодня в Израиле состоится официальное открытие посольства Азербайджана.

Вчера перед своим домом в Забрате был застрелен депутат Фазиль Мустафа, который известен своей резкой и решительной антииранской риторикой.

Наконец, вчера командующий пограничными войсками Ирана генерал Ахмад Али Кудерзи прибыл на границу с Азербайджаном, откуда выступил с посляниями в адрес Азербайджана и Армении.

"Мы проявляем взаимное уважение к нашим соседям. Надеемся, что проблема между Азербайджаном и Арменией будет решена дипломатическим путем. Войны и кровопролитие во всем мире не помогли решить проблемы. Мы хотим и рекомендуем, чтобы некоторые из наших соседей обеспечили безопасность в регионе, и решали проблемы дипломатическим путем", - сказал Ахмад Али Кудерзи.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамазан Шариф заявил, что Иран против размещения израильских баз вблизи своих границ.

"Израиль официально заявил, что выступает против усиления присутствия Ирана на своих границах, а потому строго следит за терактами против наших членов и уничтожением наших баз. Поэтому мы против размещения израильских баз у наших границ. Если будет выявлено какое-либо преступное намерение со стороны Израиля, мы повторим наш решительный ответ, и мы никогда не отступим от интересов народа", - заключил он.

На первый взгляд эти факты могут казаться как отдельные события, но если принять во внимание ситуацию в регионе, особенно отношение клерикального режима в Иране к нашей стране, то можно внести ясность в некоторые моменты.

Не случайно один из лиц, совершивших шпионаж в пользу спецслужб Исламской Республики Иран, а также измену Родине, был разоблачен и арестован.

"Нам поручили напасть на одного из известных людей. Другими словами, запугать остальных".

Неоднократно было доказано, что Иран избрал стратегию проведения прокси-операций против соседних стран региона, создавая сети шпионов и «агентов воздействия» во всех без исключения приграничных странах и управляя ими из Тегерана.

Тот факт, что Фазиль Мустафа регулярно жестко критикует теократический режим в Тегеране и говорит о массовых и тотальных нарушениях прав наших соотечественников в Южном Азербайджане, конечно, не позволяет включить его в ряды политиков, к которым "консерваторы" и радикалы в правительстве Ирана симпатизируют или относятся хладнокровно.

Подождем хода расследования. Но ясно одно: каждый из нас должен быть бдителен ради безопасности нашего государства и уметь вычислять тех, кто занимает враждебную позицию по отношению к Азербайджану.