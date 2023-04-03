Задержаны лица, намеревавшиеся незаконно перейти из Азербайджана в Иран (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:16)

БАКУ /Trend/ - Задержаны лица, которые хотели незаконно перейти из Азербайджана в Иран.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, 2 апреля в 06:20 на территории пограничной заставы "Горадиз" вблизи села Шахсевен II Бейлаганского района Азербайджана были задержаны житель Гёйгёльского района Пашаев Азер Сейфаддин оглу и житель Сальянского района Мурадов Эльнур Манафага оглу. Было установлено, что они прибыли на автомобиле марки Toyota Prius с государственным номерным знаком 99-DC-626, и на этой территории находятся еще четыре человека.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны водитель транспортного средства, житель Джалилабадского района Шахмарлы Агиль Яшылхан оглу и житель Гёйгёльского района Казымов Роял Ровшан оглу, пытавшиеся скрыться с места происшествия.

В 15:45 в ходе розыскных мероприятий пограничный наряд задержал также пытавшихся скрыться жителя Гёйгёльского района Аскерова Рафаэля Магеррам оглу и жителя Тертерского района Азимова Орхана Ильгар оглу.

Задержанные признались в совершении преступления и сказали, что целью нарушения госграницы был ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.