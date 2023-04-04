В Генпрокуратуре Азербайджана создан новый отдел (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Реорганизовано Управление по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Об этом сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева в составе Управления создан новый отдел - отдел организации документооборота. Таким образом, количество отделов в указанном управлении было увеличено до трех. Начальником нового отдела назначен Исмаил Агаев. Отметим, что до этого назначения он работал старшим прокурором Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Кроме того, другим соответствующим приказом Генерального прокурора Гумбатов Эльнур Акиф оглу назначен на должность начальника отдела статистики - заместителя начальника Управления организационно-исполнительного контроля Генеральной прокуратуры.