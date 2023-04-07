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Именно Армения создавала препятствия для отправки миссии ЮНЕСКО в Карабах – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 7 апреля 2023 10:38 (UTC +04:00)
Именно Армения создавала препятствия для отправки миссии ЮНЕСКО в Карабах – Джейхун Байрамов

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БАКУ /Trend/ - За последние 30 лет именно Армения создавала препятствия для отправки исследовательской миссии ЮНЕСКО на территорию Карабаха.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время видеообращения на церемонии открытия 9-го заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ, организованной Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, Международной организацией тюркской культуры (TЮРКСОЙ), Университетом ADA и Институтом развития и дипломатии Университета в Баку

По словам министра, Армения постоянно отвергала эти предложения.

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