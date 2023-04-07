БАКУ /Trend/ - 7 апреля проходит очередное заседание парламента Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания вошли 20 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

2. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" (второе чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" (второе чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О государственной службе" и "О прохождении службы в органах прокуратуры" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об управлении муниципальными землями" (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Положение о правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель, утвержденное законом Азербайджанской Республики от 15 марта 2002 года № 274-IIQ (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О газоснабжении" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О водоснабжении и водоотведении" (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон "О нотариате" (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы "О нотариате", "О передаче имущества в муниципальную собственность", "О государственной пошлине" (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, законы "О полиции", "О ветеринарии" и "О коневодстве" (первое чтение).