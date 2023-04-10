Мое самочувствие значительно улучшилось - Фазиль Мустафа (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Мое здоровье значительно улучшилось, поэтому я надеюсь выписаться из больницы через несколько дней и продолжить лечение дома.

Как сообщает Trend, об этом в своем Facebook написал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

"Пока мои физические возможности не позволяют мне совершать намаз и держать пост. Надеюсь, что после восстановления смогу продолжать соблюдать их. Сегодня, в понедельник, я поручил своим помощникам каждую неделю, как и всегда, принимать избирателей в моем офисе в поселке Бакиханова и передавать мне обращения относительно принятия мер. Уже со следующей недели я планирую из дома проводить онлайн-прием избирателей. Нужно адаптироваться к условиям. То, что я левша, помогло мне в моей работе в эти моменты. Я много работал над своей новой книгой, как только предоставлялась возможность. К сожалению, мне пришлось отложить участие во Всемирных специальных Олимпийских играх в Берлине, которые пройдут летом. Как президент комитета этих игр от Азербайджана я, веря в успех нашей команды, буду поддерживать ее морально. Что касается врагов нашей нации, то пусть они знают, что борьба продолжается, и я в первых рядах этой борьбы!" - написал депутат.

Отметим, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы возле его дома был совершен террористический акт с применением автоматического оружия.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.

В связи покушением на жизнь депутата задержаны несколько человек.